Владимир Путин попросил кондитера из Казани угостить его сладостями

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15 июня 2020, 20:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Конфеты. Фото: pixabay.com

Российский президент Владимир Путин попросил кондитера из Казани Лиану Пахареву угостить его сладостями после того, как узнал о ее задумке подготовить сладкие подарки для ветеранов к 24 июня.

В ходе совещания по поддержке экономики и социальной сферы в условиях пандемии коронавируса, участие в котором могут принять и некоторые граждане, Пахарева рассказала о своей идее. Она выразила готовность собственноручно подготовить для всех ветеранов региона сладкие подарки.

Владимира Путина заинтересовала идея кондитера. «Угостите потом?» - спроси президент. «Обязательно! С большим удовольствием!» - ответила она. После глава государства поблагодарил Пахареву и пожелал ей успехов.