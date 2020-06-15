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Владимир Путин попросил кондитера из Казани угостить его сладостями

, 20:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Владимир Путин попросил кондитера из Казани угостить его сладостями
Конфеты. Фото: pixabay.com

Российский президент Владимир Путин попросил кондитера из Казани Лиану Пахареву угостить его сладостями после того, как узнал о ее задумке подготовить сладкие подарки для ветеранов к 24 июня.

В ходе совещания по поддержке экономики и социальной сферы в условиях пандемии коронавируса, участие в котором могут принять и некоторые граждане, Пахарева рассказала о своей идее. Она выразила готовность собственноручно подготовить для всех ветеранов региона сладкие подарки.

Владимира Путина заинтересовала идея кондитера. «Угостите потом?» - спроси президент. «Обязательно! С большим удовольствием!» - ответила она. После глава государства поблагодарил Пахареву и пожелал ей успехов.

АБ

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