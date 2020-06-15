Пермский край останется на самоизоляции как минимум до 23 июня

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15 июня 2020, 17:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: chaiknet.ru

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин. Фото: сайт правительства ПК

В Пермском крае на заседании регионального оперштаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции, было принято решение продлить режим ограничений с 15 до 23 июня.

Данное решение связано с текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией в регионе. На прошедшей неделе были зафиксированы рекордные случаи инфицирования (в среду – 93, в воскресенье – 107), на которые повлияли вспышки заболеваемости в некоторых территориях. В итоге ежесуточный прирост больных составил 2,5%, коэффициент распространения заболевания – 1,07.

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что регион держит высокую позицию среди других регионов – 76-я позиция, тем не менее, режим самоизоляции решено продлить еще на неделю.