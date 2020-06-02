В Пермском крае ухудшилась ситуация с коронавирусом

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2 июня 2020, 13:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Врачи скорой помощи. Фото: сайт Минздрава РА

В Пермском крае увеличился коэффициент заражения коронавирусом – сейчас это показатель составляет 1,44.

В региональном оперативном штабе считают, что по этой причине нельзя снимать существующие ограничения.

С учетом трех существующих критериев для введения новых послаблений, что в текущей ситуации нельзя было бы ввести даже действующие послабления. Еще раньше власти Пермского края решили продлить режим самоизоляции в регионе до 8 июня.

В настоящее время в регионе коронавирус подтвержден у 1839 жителей региона. Число заболевших за сутки увеличилось на 57.

За все время в регионе скончались 60 человек с коронавирусом, 1012 – выздоровели.