Власти Пермского края решили продлить режим самоизоляции в регионе до 8 июня

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20 мая 2020, 10:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсант

Проверка документов. Фото: сайт МВД

Режим самоизоляции в Прикамье продлен до 8 июня. Как отметил глава Пермского края Дмитрий Махонин, такое решение связано с темпом прироста заболеваемости выше 5%.

Такое решение, учитывая динамику распространения вируса в регионе, принял оперативный штаб.

По словам главного санитарного врача Пермского края Виталия Костарева, сейчас преждевременно говорить о каких-либо послаблениях, в частности, открытии мест общественного пользования, кафе или торговых центров.

Он отметил, что если сделать это сейчас, то «может произойти новая вспышка заболевания, и оперштабу придется принимать решения по ужесточению ограничительных мер».

Ранее заразившаяся коронавирусом Оксана Пушкина обратилась к жителям Карелии.