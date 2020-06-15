В Крыму заявили, что о действительно бесплатной медицине узнали только в составе РФ

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15 июня 2020, 16:49 [ «Аргументы Недели» ]

Врач. Фото: pixabay.com

Директор благотворительного фонда "Будем милосердны" Нона Бахарева заявила, что в Крыму узнали о по-настоящему бесплатной медицине только после присоединения к России.

«Для крымчан жизнь разделилась на два периода – до 2014 года и после. Уровень медицины на полуострове в украинский период был ужасным, но сразу после воссоединения с Россией стал меняться к лучшему. Наши дети получили доступ к лечению в крупнейших медцентрах РФ, причем бесплатному», - заявила она.

Бахарева отметила, что раньше крымчанам нужно было готовить деньги, чтобы посетить врача, передает ФБА «Экономика сегодня». Теперь эта проблема ушла, однако возникла другая: очереди. Активистка выразила уверенность, что со временем с этим тоже удастся справиться.