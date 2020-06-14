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Сергей Аксенов просит в обязательном порядке соблюдать масочный режим: в Крыму выявлены новые заболевшие коронавирусом

, 19:44 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Аксенов просит в обязательном порядке соблюдать масочный режим: в Крыму выявлены новые заболевшие коронавирусом
Фото: соцсети

За 13 июня 2020 года в Крыму выявлены новые заболевшие коронавирусной инфекцией. Их 27 человек.

Сергей АКСЕНОВ предупреждает: «Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров».

Напомним, что какое-то время «плато» по количеству вновь выявленных составляло 7-9 человек, а с 10 июня подскочило за 15-ать и растет.

Ранее, когда заседал ежедневный штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции в Крыму под руководством главы региона, Сергей АКСЕНОВ сопровождал сообщения о всплеске заболевших эмоционально тревожными фразами. 

Был даже момент, когда он описал, как принимаются решения по ситуации с covid-19.

ГБ

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