Сергей Аксенов просит в обязательном порядке соблюдать масочный режим: в Крыму выявлены новые заболевшие коронавирусом

Аргументы Недели → Общество 13+

14 июня 2020, 19:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

За 13 июня 2020 года в Крыму выявлены новые заболевшие коронавирусной инфекцией. Их 27 человек.

Сергей АКСЕНОВ предупреждает: «Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров».

Напомним, что какое-то время «плато» по количеству вновь выявленных составляло 7-9 человек, а с 10 июня подскочило за 15-ать и растет.

Ранее, когда заседал ежедневный штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции в Крыму под руководством главы региона, Сергей АКСЕНОВ сопровождал сообщения о всплеске заболевших эмоционально тревожными фразами.

Был даже момент, когда он описал, как принимаются решения по ситуации с covid-19.