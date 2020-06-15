Почему появляется налет на языке

Стоматолог-терапевт клиники «La peregrina» Наталия КАДЬКАЛОВА рассказала о том, что означает налет на языке и как с ним справиться.
«Ни для кого уже не секрет, что полость рта – это зеркало нашего организма, – говорит Кадькалова. – Многие заболевания внутренних органов отражаются именно там. Также и налет на языке может свидетельствовать об изменениях в организме. Значение имеет цвет налета, его количество.
Появление белого налета на языке свидетельствует о размножении бактерий. Не всегда это связано с плохой гигиеной в полости рта. Белый налет на языке свидетельствует о размножении патогенных микроорганизмов на фоне хронических заболеваний не только полости рта, но и других органов или систем органов».
Причины появления белого налета:
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Плохая гигиена полости рта. Помните, что чистить надо не только зубы, но и язык. Остатки пищи после каждого приема еды остаются между сосочками языка. И становятся отличной питательной средой для патогенных микроорганизмов. Для чистки языка существует множество приспособлений: скребки, специальные насадки на электрические щелки, обратная сторона некоторых обычных зубных щеток приспособлена для чистки языка, есть специальные насадки для ирригатора.
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Уменьшение объема выделяемой слюны. Многие замечали появление налета после сна. Это нормально и легко устраняется, достаточно попить воду с утра или почистить зубы. Слюна предназначена для омывания полости рта, устранения остатков пищи и нейтрализации патогенных микроорганизмов. Есть состояния, которые вызывают уменьшение слюны в организме (гипосаливация). Таким образом, уменьшение количества слюны может стать причиной появления белого налета на языке.
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Кандидоз, или молочница, в полости рта. Это грибковая инфекция, вызывается размножением грибов рода Candida в полости рта. Очень часто молочница встречается у грудничков, это состояние не опасно, как правило, проходит с возрастом. У взрослых молочница возникает при ослаблении иммунитета, вследствие болезни. Лечение требует комплексного подхода. Также размножение бактерий может быть связано с ношением съемных протезов и других ортопедических конструкций в полости рта.
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Желтый или серо-желтый налет говорит о том, что нужно обратить внимание на органы желудочно-кишечного тракта. Также он может быть у курильщиков. И, кроме того, может вызываться большим количеством красителей в пищевых продуктах, которые вы употребляете.
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Также стоит обратить внимание на толщину налета. Толстый слой серого налета говорит о хронических стадиях заболевания. Чем толще налет, тем более запущенная стадия.
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Зеленый цвет налета может быть после длительного лечения антибиотиками.
Сам по себе налет на языке является лишь следствием (симптомом) основного заболевания. Лечение необходимо проводить, исходя из этого, обратившись к специалисту.
Главное, надо понимать, что налет на языке – это всегда признак размножения бактерий.
Начните с качественной гигиены полости рта, включая чистку языка, используйте ополаскиватели (по рекомендации вашего стоматолога). Отвары трав используйте аккуратно, они могут влиять на цвет эмали. Берегите зубки.
Наталия КАДЬКАЛОВА