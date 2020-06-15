Почему появляется налет на языке

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15 июня 2020, 16:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Стоматолог-терапевт клиники «La peregrina» Наталия КАДЬКАЛОВА рассказала о том, что означает налет на языке и как с ним справиться.

«Ни для кого уже не секрет, что полость рта – это зеркало нашего организма, – говорит Кадькалова. – Многие заболевания внутренних органов отражаются именно там. Также и налет на языке может свидетельствовать об изменениях в организме. Значение имеет цвет налета, его количество.

Появление белого налета на языке свидетельствует о размножении бактерий. Не всегда это связано с плохой гигиеной в полости рта. Белый налет на языке свидетельствует о размножении патогенных микроорганизмов на фоне хронических заболеваний не только полости рта, но и других органов или систем органов».

Причины появления белого налета:

Плохая гигиена полости рта. Помните, что чистить надо не только зубы, но и язык. Остатки пищи после каждого приема еды остаются между сосочками языка. И становятся отличной питательной средой для патогенных микроорганизмов. Для чистки языка существует множество приспособлений: скребки, специальные насадки на электрические щелки, обратная сторона некоторых обычных зубных щеток приспособлена для чистки языка, есть специальные насадки для ирригатора. Уменьшение объема выделяемой слюны. Многие замечали появление налета после сна. Это нормально и легко устраняется, достаточно попить воду с утра или почистить зубы. Слюна предназначена для омывания полости рта, устранения остатков пищи и нейтрализации патогенных микроорганизмов. Есть состояния, которые вызывают уменьшение слюны в организме (гипосаливация). Таким образом, уменьшение количества слюны может стать причиной появления белого налета на языке. Кандидоз, или молочница, в полости рта. Это грибковая инфекция, вызывается размножением грибов рода Candida в полости рта. Очень часто молочница встречается у грудничков, это состояние не опасно, как правило, проходит с возрастом. У взрослых молочница возникает при ослаблении иммунитета, вследствие болезни. Лечение требует комплексного подхода. Также размножение бактерий может быть связано с ношением съемных протезов и других ортопедических конструкций в полости рта. Желтый или серо-желтый налет говорит о том, что нужно обратить внимание на органы желудочно-кишечного тракта. Также он может быть у курильщиков. И, кроме того, может вызываться большим количеством красителей в пищевых продуктах, которые вы употребляете. Также стоит обратить внимание на толщину налета. Толстый слой серого налета говорит о хронических стадиях заболевания. Чем толще налет, тем более запущенная стадия. Зеленый цвет налета может быть после длительного лечения антибиотиками.

Сам по себе налет на языке является лишь следствием (симптомом) основного заболевания. Лечение необходимо проводить, исходя из этого, обратившись к специалисту.

Главное, надо понимать, что налет на языке – это всегда признак размножения бактерий.

Начните с качественной гигиены полости рта, включая чистку языка, используйте ополаскиватели (по рекомендации вашего стоматолога). Отвары трав используйте аккуратно, они могут влиять на цвет эмали. Берегите зубки.

Наталия КАДЬКАЛОВА