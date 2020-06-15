Адвокат Ефремова заявил, что актер не ожидал, что видеообращение попадет в Сеть

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15 июня 2020, 16:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Фото: кадр из видеообращения Михаила Ефремова

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, как и для чего было записано видеообращение актера к семье погибшего водителя Сергея Захарова. По словам юриста, Ефремов не предполагал, что запись окажется в Интернете.

Пашаев заявил, что сам предложил актеру записать видеообращение. «Дело в том, что Михаил настолько убит горем и корит себя, что с самого начала у нас с ним даже случился небольшой разлад. Он сказал, что будет настаивать, чтобы его посадили в тюрьму. Я спросил его, будет ли от этого легче погибшему и его семье?» - сказал адвокат.

Он добавил, что публикация видеозаписи была согласована со следователем, а потому это не является нарушением условий домашнего ареста.