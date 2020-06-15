Малышева объяснила, почему от масок появляются прыщи

Аргументы Недели → Общество 13+

15 июня 2020, 15:53 [ «Аргументы Недели» ]

Девушка в медицинской маске. Фото: pixabay.com

Из-за длительного ношения защитных масок у многих людей начались проблемы с кожей, которые чаще всего проявляются в виде прыщей. Елена Малышева рассказала, как избежать этого.

«Причиной развития прыщей на лице под маской является концентрация микробов. Хотите вы или нет, это говорит о том, что вы носите ее долго и не меняете. В медицине положено маску менять каждые два часа… Маску сняли — и умылись», - объяснила врач.

Она подчеркнула, что причиной появления прыщей может стать не маска, а проблемы со здоровьем, а потому стоит в первую очередь проконсультироваться с дерматологом, который разработает план лечения.