Малышева объяснила, почему от масок появляются прыщи

Из-за длительного ношения защитных масок у многих людей начались проблемы с кожей, которые чаще всего проявляются в виде прыщей. Елена Малышева рассказала, как избежать этого.
«Причиной развития прыщей на лице под маской является концентрация микробов. Хотите вы или нет, это говорит о том, что вы носите ее долго и не меняете. В медицине положено маску менять каждые два часа… Маску сняли — и умылись», - объяснила врач.
Она подчеркнула, что причиной появления прыщей может стать не маска, а проблемы со здоровьем, а потому стоит в первую очередь проконсультироваться с дерматологом, который разработает план лечения.