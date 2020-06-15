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В Госдуме предлагают делать налоговый вычет за покупку абонементов на фитнес

, 15:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Парламентская газета

В Госдуме предлагают делать налоговый вычет за покупку абонементов на фитнес
Тренажерный зал. Фото: Pixabay

Член думского комитета по бюджету и налогам Айрат Фаррахов сообщил, что предлагает ввести социальный налоговый вычет для граждан при покупке абонементов в фитнес-клубы.

С такой инициативой выступила рабочая группа Госдумы по поддержке малого и среднего предпринимательства в сфере спорта и физкультуры, которую возглавляет Фаррахов. Это решение обсуждалось на заседании группы 15 июля в числе вопросов о поддержке спорта в целом.

Предложения направят в комиссию по поддержке МСП, заседание которой запланировано на 16 июня, а также в Минэкономразвития, в Минспорта и в администрацию президента. Комиссия, в свою очередь, сформирует список мер помощи бизнесу, который включат в общенациональный план восстановления экономики.

ДВа

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