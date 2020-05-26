Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для занятий в бассейнах и фитнес-клубах

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26 мая 2020, 18:02 [ «Аргументы Недели» ]

ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press, фитнес

Роспотребнадзор утвердил рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 в фитнес-клубах и бассейнах. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Ранее Министерство спорта России предложило на первом этапе снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, разрешить индивидуальные занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе, оказание услуг для индивидуальных занятий населения физкультурой и спортом, включая услуги фитнес-центров.

В рекомендациях Роспотребнадзора говорится, в частности, что работники спортивных учреждений должны использовать маски и перчатки и регулярно их менять.

Спортивные объекты могут функционировать только в режиме предварительной записи и с соблюдением социальной дистанции. Тренажёры в залах должны быть расставлены на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга, а в бассейн пустят только при условии, что на каждого посетителя будет не менее 5 кв. м площади зеркала воды бассейна или 10 кв. м дорожки бассейна.

Чай или кофе – запрещены, только бутилированная вода.

Также в документе говорится о правилах дезинфекции помещений спортивных учреждений.

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