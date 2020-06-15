Губернатор Свердловской области снова продлил режим самоизоляции

Власти свердловской области в очередной раз продлили режим самоизоляции. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.
На своей странице в Инстаграм он сообщил, что режим самоизоляции в регионе будет действовать еще в течение недели до 22 июня. Куйвашев отметил, что эпидемиологическая обстановка пока что не позволяет вводить дополнительные послабления режима.
«Надеюсь, скоро ситуация изменится. Сейчас особенно важно соблюдать масочный режим и остальные санитарные правила и, конечно, заботиться о своем здоровье», – отметил губернатор Свердловской области.
Ранее в Свердловской области рассказали о тяжелобольных пациентах с COVID-19.