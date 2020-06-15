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Губернатор Свердловской области снова продлил режим самоизоляции

, 15:25 [ «Аргументы Недели» ]

Губернатор Свердловской области снова продлил режим самоизоляции
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Фото: сайт губернатора Свердловской области

Власти свердловской области в очередной раз продлили режим самоизоляции. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.

На своей странице в Инстаграм он сообщил, что режим самоизоляции в регионе будет действовать еще в течение недели до 22 июня. Куйвашев отметил, что эпидемиологическая обстановка пока что не позволяет вводить дополнительные послабления режима.

«Надеюсь, скоро ситуация изменится. Сейчас особенно важно соблюдать масочный режим и остальные санитарные правила и, конечно, заботиться о своем здоровье», – отметил губернатор Свердловской области.

Ранее в Свердловской области рассказали о тяжелобольных пациентах с COVID-19.

ДВа

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