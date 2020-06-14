В Свердловской области рассказали о тяжелобольных пациентах с COVID-19

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14 июня 2020, 12:57 [ «Аргументы Недели» ]

фото: пробирки, pixabay.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией в Свердловской области сообщил, что общее число зараженных коронавирусом нового типа в регионе составило 9 325 человек, из них за минувшие сутки – 254.

«Состояние 84 госпитализированного оценивается как тяжелое, 74 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 40 – на аппаратах ИВЛ», - уточнили в ведомстве.

В штабе добавили, что в состоянии средней тяжести в больницах пребывают 617 пациентов.

При этом за все время пандемии от коронавируса в регионе выздоровели 4 144 больных, 50 - скончались.

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