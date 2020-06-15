ВЦИОМ: Более 80% россиян старались соблюдать режим самоизоляции

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15 июня 2020, 15:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ВЦИОМ

Самоизоляция. Фото: Pixabay

Около 83% россиян соблюдали режим самоизоляции в той или иной степени. К такому выводу пришли специалисты Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ).

Большинство россиян соблюдали режим самоизоляции, об этом сообщали 83% опрошенных. Из них каждый пятый не выходил из дома, а 63% выходили из дома «иногда». 16% респондентов вообще не соблюдали режим самоизоляции.

Около 63% опрошенных россиян занимались в период самоизоляции домашним хозяйством и детьми, 30% респондентов смотрели телевизор или слушали радио, ещё 26% читали книги.

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