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В Тюменской области выявили три новых очага коронавируса

, 14:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Тюменской области выявили три новых очага коронавируса
фото: служба дезинфекции, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Александр Летюшев сообщил, что в регионе выявили три очага распространения новой коронавирусной инфекции.

Летюшев отметил, что 10 случаев заболевания зарегистрированы в областной больнице №3 Тобольска - пять медицинских работников и пациентов. Кроме того, все зараженные выявлены в одном терапевтическом отделении, отметил он.

Еще 18 человек заболели в социальном учреждении «Милосердие» на улице Коммунистическая в Тюмени, добавил Летюшев. По его словам, 2 случая были зафиксированы в начале июня, а по результатам обследования на 8-10 день найдено еще 16. При этом 69 контактных человек помещены в обсерватор, уточнил он.

Летюшев также рассказал о нефтяном месторождении в Уватском районе, где выявлены 23 заболевших - сотрудники подрядных и субподрядных организаций.

«В Тюменской области за прошедшую неделю зафиксирован рост на 10% заболеваемости коронавирусом по сравнению с первой неделей лета. По предварительным оценкам, это связано с нарушением соблюдения масочного режима и социального дистанцирования», - высказал он.

За время пандемии в регионе зарегистрировано 2 269 случаев коронавируса.

БА

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