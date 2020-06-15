В Ленинградской области выявили новый очаг коронавируса

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15 июня 2020, 11:58 [ «Аргументы Недели» ]

фото: пробирка, pixabay.com

Власти Ленинградской области сообщили, что в Лужском психоневрологическом интернате выявлен очаг распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом стало известно в понедельник 15 июня.

«Увеличение заболеваемости в Ленобласти связано с обнаружением очага заболеваемости в Лужском ПНИ. Там выявлено 19 заболевших», - пояснили в ведомстве.

За время пандемии в регионе выявлено 3 626 заболевших COVID-19, из них 73 случая за минувшие сутки. При этом полностью выздоровели 2 666 человек, скончались – 23.

Ранее сообщалось, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко переболел коронавирусом нового типа.