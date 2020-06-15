Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Ленинградской области выявили новый очаг коронавируса

, 11:58 [ «Аргументы Недели» ]

В Ленинградской области выявили новый очаг коронавируса
фото: пробирка, pixabay.com

Власти Ленинградской области сообщили, что в Лужском психоневрологическом интернате выявлен очаг распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом стало известно в понедельник 15 июня.

«Увеличение заболеваемости в Ленобласти связано с обнаружением очага заболеваемости в Лужском ПНИ. Там выявлено 19 заболевших», - пояснили в ведомстве.

За время пандемии в регионе выявлено 3 626 заболевших COVID-19, из них 73 случая за минувшие сутки. При этом полностью выздоровели 2 666 человек, скончались – 23.

Ранее сообщалось, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко переболел коронавирусом нового типа.

БА

В мире

Украина понесла новые потери в Донбассе после уничтожения ДНР огневых точек ВСУ

Украина понесла новые потери в Донбассе после уничтожения ДНР огневых точек ВСУ

Вооруженные силы Украины понесли новые потери в Донбассе в результате ответных ударов бойцов ДНР. Соответствующую информацию распространила пресс-служба Народной милиции непризнанной республики.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью