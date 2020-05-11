Коронавирусом переболел губернатор Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что переболел коронавирусом нового типа. По его словам, он сразу обратился к врачу, когда почувствовал недомогание.
«Замерили температуру, она была высокая. Я тут же попросил взять анализ крови и взять анализ на COVID. Утром мне лучше не стало… ближе к обеду - сообщение от доктора: "У вас подтверждение, мы предлагаем госпитализироваться"», - поделился он в интервью «ЛенТВ 24».
Однако от госпитализации губернатор отказался и проходил двухнедельное лечение дома. Дрозденко отметил, что на пятый день болезни врачи сказали: «Вам удалось все пройти без осложнений на легкие».
Сейчас он хорошо себя чувствует и вернулся к работе.
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