Коронавирусом переболел губернатор Ленобласти

Аргументы Недели → Общество 13+

11 мая 2020, 13:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ЛенТВ 24

фото: pixabay.com

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что переболел коронавирусом нового типа. По его словам, он сразу обратился к врачу, когда почувствовал недомогание.

«Замерили температуру, она была высокая. Я тут же попросил взять анализ крови и взять анализ на COVID. Утром мне лучше не стало… ближе к обеду - сообщение от доктора: "У вас подтверждение, мы предлагаем госпитализироваться"», - поделился он в интервью «ЛенТВ 24».

Однако от госпитализации губернатор отказался и проходил двухнедельное лечение дома. Дрозденко отметил, что на пятый день болезни врачи сказали: «Вам удалось все пройти без осложнений на легкие».

Сейчас он хорошо себя чувствует и вернулся к работе.

Ранее врач-дерматовенеролог рассказал о первых симптомах коронавируса нового типа.