Врач, перенесший тяжелую форму COVID-19, рассказал о первых симптомах болезни

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11 мая 2020, 09:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

анализ крови, pixabay.com

Врач-дерматовенеролог из Калмыкии Чингис Унгарлинов рассказал журналистам о первых симптомах коронавируса нового типа. Уточняется, что медицинский работник перенес COVID-19 в тяжелой форме.

Унгарлинов являлся начальником обсерватора, в котором медсестра заразилась коронавирусом нового типа. Через пять дней после выявления болезни у женщины, врач утратил обоняние и вкус.

Доктор самоизолировался в обсерваторе, сдал мазок, который впоследствии показал положительный результат на COVID-19. Первый рентген выявил одностороннюю очаговую пневмонию, а повторный – двустороннюю. Позже на КТ выяснилось, что поражены 45 процентов легочной ткани.

Следующую неделю Чингис Унгарлинов находился на аппарате ИВЛ, его состояние оценивалось как критическое. Температура держалась на уровне 39,9 градуса, ничем не сбивалась. У него ломило все тело, болели кости. "Ощущение такое, будто изнутри всего выворачивали", – признался врач.

Через месяц повторный тест на коронавирусную инфекцию дал отрицательный результат.