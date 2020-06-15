В Госдуме раскритиковали идею о платном выпуске банковских карт

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15 июня 2020, 14:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Москва 24

фото: здание Государственной Думы, Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Депутат Госдумы, член комитета по экономической политике Сергей Пантелеев прокомментировал сообщение о платном выпуске и обслуживании банковских карт в России. Ему не понравились способы, которые выбрали организации для решения своих финансовых проблем.

«Имейте совесть и не играйте в опасную игру с населением. Сейчас доходы у населения резко упали. И непонятно, как будет дальше ситуация развиваться. В нынешней ситуации необходимо другие решения искать», - пояснил он в беседе с телеканалом «Москва 24».

Пантелеев считает, что банки в состоянии сами покрывать свои расходы накопленными средствами.