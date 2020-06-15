Обслуживание и выпуск банковских карт в России могут сделать платным

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15 июня 2020, 08:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

фото: банковские карты, pixabay.com

В Ассоциации банков России (АБР) сообщили о намерении сделать платным выпуск и обслуживание пластиковых карт, использование платёжных приложений и доступ к колл-центру кредитной организации. Причиной таких действий станет административное регулирование и ограничение комиссий за прием карт (эквайринг) с 1 июня по 30 сентября.

«Снижение эквайринговых комиссий приведёт к уменьшению стимулов для использования безналичных способов оплаты, поскольку банки-эмитенты будут вынуждены начать взимать деньги с потребителей за выпуск и обслуживание карт, использование платёжных приложений, доступ к колл-центру», - говорится в письме, направленном в правительство.

В АБР отметили, что могут сократить или отменить программы лояльности, поскольку сейчас расходы на эти услуги и сервисы субсидируются за счет межбанковских комиссий. По их подсчетам, ограничения эквайринговых комиссий на уровне 1% для онлайн-покупок и медицинских услуг приведут к потерям банками около 10-15 млрд рублей.

Кроме того, вице-президент АБР Алексей Войлуков считает, что плата за обсуживает в размере около 6 тыс. руб. может и вовсе побудить клиентов отказаться от безналичного расчёта. По его словам, мобильное приложение навряд ли смогут сделать платным, но обслуживание и выпуск карт возможно.

Однако в Центробанке отметили, что мера носит временный характер.

Ранее сообщалось, что с 14 июня отменяются комиссии за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.