В Крыму пограничники поймали украинца с разорванным паспортом

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15 июня 2020, 12:42 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: пресс-служба Пограничного управления по Республике Крым

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Крымские пограничники задержали гражданина Украины. Он пытался перейти границу в неположенном месте с недействительными документами.

Украинские посты нарушитель обошел без особых проблем. Его задержали уже на территории России.

«Обойдя беспрепятственно посты на сопредельной территории, он был задержан российскими пограничниками в районе села Перекоп», — сообщила «Аргументам недели» пресс-служба пограничного управления по республике Крым.

При осмотре у гражданина Украины был найден разорванный на две части паспорт. Нарушитель пояснил, что документ разорвал бывший работодатель.

В Крыму украинец искал работу и хорошую зарплату. Против него возбуждено уголовное дело. Нарушителю вменяют «Незаконное пересечение Государственной границы РФ с недействительными документами». Сейчас он заключен под стражу.

Попасть на территорию РФ украинец не смог бы и с действующими документами. Российская граница закрыта из-за коронавируса.