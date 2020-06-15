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В Крыму пограничники поймали украинца с разорванным паспортом

, 12:42 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: пресс-служба Пограничного управления по Республике Крым

В Крыму пограничники поймали украинца с разорванным паспортом
фото из архива автора

Крымские пограничники задержали гражданина Украины. Он пытался перейти границу в неположенном месте с недействительными документами.

Украинские посты нарушитель обошел без особых проблем. Его задержали уже на территории России.

«Обойдя беспрепятственно посты на сопредельной территории, он был задержан российскими пограничниками в районе села Перекоп», — сообщила «Аргументам недели» пресс-служба пограничного управления по республике Крым.

При осмотре у гражданина Украины был найден разорванный на две части паспорт. Нарушитель пояснил, что документ разорвал бывший работодатель.

В Крыму украинец искал работу и хорошую зарплату. Против него возбуждено уголовное дело. Нарушителю вменяют «Незаконное пересечение Государственной границы РФ с недействительными документами». Сейчас он заключен под стражу.

Попасть на территорию РФ украинец не смог бы и с действующими документами. Российская граница закрыта из-за коронавируса.

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