В Краснодаре умерла уродовавшая пациентов хирург

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15 июня 2020, 11:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

фото: машина скорой помощи, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

СМИ сообщили, что в Краснодаре скончалась лжехирург Алена Верди, которая обвиняется в уродовании своих пациенток. Инцидент произошел около 6 утра в понедельник, 15 июня, в реанимационном отделении больницы.

Известно, что 30 мая Алена Верди нарушила домашний арест, в результате чего была обнаружена в косметологическом кабинете без сознания. Девушку госпитализировали в реанимацию, где она впала в кому. Отмечается, что фигурантка уголовного дела так и не очнулась. Ее тело направили на судмедэкспертизу.

Очередное заседание суда должно было состояться 4 июня.

Напомним, что Алена Верди обвиняется в проведении медицинских услуг, которые не отвечали требованиям безопасности, и повлекли тяжкий вред здоровью. По версии следствия, с 2015 по 2019 без соответствующего образования девушка проводила пластику на дому.