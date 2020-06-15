Президента Арктической академии наук в Петербурге обвинили в госизмене

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15 июня 2020, 10:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Валерий Митько, Фото: © korabel.ru

В Петербурге президенту Арктической академии наук, 78-летнему ученому Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене. Об этом сообщил его адвокат Иван Павлов.

«Валерию Митько вменяется передача материалов, якобы содержащих сведения, которые составляют государственную тайну, спецслужбам Китая во время его поездки в Китай», — заявил Иван Павлов. С февраля ученый находится под домашним арестом до 10 октября на время предварительного следствия.

Следствие полагает, что Митько передал Китаю секретную информацию по разработкам в области гидроакустики и способов обнаружения подводных лодок. Эти материалы, предполагают в ФСБ, ученый собирал по шпионскому заданию в период с марта 2017 по март 2018 года.

Сам Митько говорит, что просто читал лекции в одном из китайских университетов.