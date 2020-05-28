Родственнику Путина угрожает уголовное дело

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28 мая 2020, 11:46 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Генеральная прокуратура Украины может возбудить дело о госизмене по факту поездок в Москву лидеров партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ). В 2019 году Виктор Медведчук, Юрий Бойко, Вадим Рабинович несколько раз побывали в российской столице.

В 2018-м лидеры ОПЗЖ заявляли, что путь к миру в Донбассе лежит через прямые переговоры как с ДНР и ЛНР, так и с Россией. Темой разговора могло быть выполнение Минских соглашений, а также нормализация отношений Киева и Москвы. В марте и июле прошлого года проводились переговоры с находившимся тогда на посту премьер-министра РФ Дмитрием Медведевым, а также с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Речь шла о возобновлении прямых поставок российского газа на Украину.

Крестным отцом дочери одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука является Владимир Путин. С президентом РФ украинский политик встречался в 2019-м и в марте этого года.

«Каждая моя поездка в Россию заканчивалась тем, что в рамках возбужденного уголовного дела еще в начале 2019 года СБУ назначала экспертизы по всем высказываниям, по всем заявлениям и по линиям поведения моим или нашей фракции в России. Но все это пока происходило безуспешно для инициаторов, потому что мы представляем интересы Украины. Нас избрал украинский народ», - рассказал на днях Медведчук.

В Киеве считают, что партия проводит пророссийскую политику. 23 мая офис Медведчука подвергся атаке представителей «Нацкорпуса». В результате было задержано 17 человек, им грозит обвинение в хулиганстве.

Лидер «Нацкорпуса» Андрей Билецкий сообщил, что обратился к главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову с заявлением, в котором «потребовал начать производство против лидеров ОПЗЖ», и к Министерству юстиции Украины, которому был передан «иск в суд по факту совершения партией ОПЗЖ государственной измены». Представители партии «Голос» Святослава Вакарчука обратились в Печерский райсуд Киева.шл

«Печерский районный суд обязал офис генпрокурора внести сведения относительно совершения представителями ОПЗЖ госизмены», - сообщила депутат Верховной рады Соломия Бобровская.

Виктор Медведчук убежден, что за Зеленским стоит так называемая партия войны. Тем временем, согласно данным опроса фонда «Демократические инициативы», мирные предложения ОПЗЖ не находят поддержки у большинства украинцев. Только 15% готовы ради мира предоставить республикам особый статус и признать их. 62% выступают за возвращение в состав Украины всей территории Донбасса до границы с РФ на довоенных условиях. Еще 22% готовы предоставить местной власти в Донбассе больше полномочий, но при условии сохранения региона в составе Украины и в рамках законодательства Украины. Неприемлемым для 65–68% украинцев является выполнение (до восстановления юрисдикции Украины в регионе) ключевых положений Минских соглашений: о проведении местных выборов, о тотальной амнистии, о праве местной власти формировать региональные органы правопорядка из местных жителей.