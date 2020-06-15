Как будут заселять неженатые пары в гостиницы

Роспотребнадзор разъяснил рекомендации по заселению туристов в гостиницы. Отмечается, что постояльцев следует селить в номер по одному, чтобы избежать риска заражения новой коронавирусной инфекцией.
«Ответ касался именно гостиниц, что это рекомендуемая для них норма — не заселять людей, не контактирующих тесно, в один номер», - пояснили в ведомстве.
Собеседник уточнил, что семьям доказывать свое родство не придется.
Такое же мнение высказали в пресс-службе Федерального агентства по туризму. Там объяснили, что у приехавших вместе на отдых людей не будут спрашивать документы, подтверждающие брак.
Президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин добавил, что проживать в одном номере могут как жених с невестой, так и друзья.