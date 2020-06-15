Как будут заселять неженатые пары в гостиницы

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15 июня 2020, 08:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости, РБК, Российская газета

фото: гостиничный номер, pixabay.com

Роспотребнадзор разъяснил рекомендации по заселению туристов в гостиницы. Отмечается, что постояльцев следует селить в номер по одному, чтобы избежать риска заражения новой коронавирусной инфекцией.

«Ответ касался именно гостиниц, что это рекомендуемая для них норма — не заселять людей, не контактирующих тесно, в один номер», - пояснили в ведомстве.

Собеседник уточнил, что семьям доказывать свое родство не придется.

Такое же мнение высказали в пресс-службе Федерального агентства по туризму. Там объяснили, что у приехавших вместе на отдых людей не будут спрашивать документы, подтверждающие брак.

Президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин добавил, что проживать в одном номере могут как жених с невестой, так и друзья.