Роспотребнадзор обязал гостиницы отчитываться о неженатых парах в одном номере

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, селить в один номер отеля владельцы гостиницы должны членов семей и зарегистрированные в ЗАГСе пары. Доказывать семейный статус обязали самих отельеров.
Если в одном номере окажутся не зарегистрированные в браке пары, гостинице придется это объяснять. Это связано с угрозой распространения коронавируса, отмечают в Роспотребнадзоре. Действуют рекомендации ведомства в России с июня. Заселять туристов нужно в номера по одному. Исключение - члены семьи и зарегистрированные в браке пары.
Но гостиницы находят выход из положения. Дело в том, что в рекомендациях Роспотребнадзора есть пункт о сопровождающих лицах, этим лицом может быть кто угодно, рассказал президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин.