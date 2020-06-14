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Роспотребнадзор обязал гостиницы отчитываться о неженатых парах в одном номере

, 17:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Роспотребнадзор обязал гостиницы отчитываться о неженатых парах в одном номере
гостиничный номер, фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, селить в один номер отеля владельцы гостиницы должны членов семей и зарегистрированные в ЗАГСе пары. Доказывать семейный статус обязали самих отельеров.

Если в одном номере окажутся не зарегистрированные в браке пары, гостинице придется это объяснять. Это связано с угрозой распространения коронавируса, отмечают в Роспотребнадзоре. Действуют рекомендации ведомства в России с июня. Заселять туристов нужно в номера по одному. Исключение - члены семьи и зарегистрированные в браке пары.

Но гостиницы находят выход из положения. Дело в том, что в рекомендациях Роспотребнадзора есть пункт о сопровождающих лицах, этим лицом может быть кто угодно, рассказал президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин.

НС

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