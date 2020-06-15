Познер опроверг слух о намеренной «раскрутке» скандала вокруг Ефремова

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15 июня 2020, 07:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Бизнес Online

Владимир Познер, Anatoly Lomohov/Russian Look

Журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием актера Михаила Ефремова и опроверг данные о намеренной "раскрутке" скандала.

Познер подчеркнул, что эта история не "раскручивается специально". Она привлекает внимание людей, поскольку ее действующим лицом является знаменитость.

Журналист добавил, что ему жалко погибшего в ДТП Сергея Захарова и его родственников, а вот Михаила Ефремова – нет. Владимир Познер подчеркнул, что актер давно и много пьет. Кроме того, он не раз садился пьяным за руль. "Это безответственность, которая и привела к тому, что он убил человека", – подчеркнул телеведущий.