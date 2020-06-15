Познер опроверг слух о намеренной «раскрутке» скандала вокруг Ефремова

Журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием актера Михаила Ефремова и опроверг данные о намеренной "раскрутке" скандала.
Познер подчеркнул, что эта история не "раскручивается специально". Она привлекает внимание людей, поскольку ее действующим лицом является знаменитость.
Журналист добавил, что ему жалко погибшего в ДТП Сергея Захарова и его родственников, а вот Михаила Ефремова – нет. Владимир Познер подчеркнул, что актер давно и много пьет. Кроме того, он не раз садился пьяным за руль. "Это безответственность, которая и привела к тому, что он убил человека", – подчеркнул телеведущий.