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Сотрудник ФСИН пришел с проверкой в квартиру Михаила Ефремова

, 19:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Сотрудник ФСИН пришел с проверкой в квартиру Михаила Ефремова
Михаил Ефремов, Anatoly Lomohov/Russian Look

В воскресенье стало известно, что сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний посетил квартиру актера Михаила Ефремова, который ранее стал виновником дорожно-транспортного происшествия.

Согласно информации телеканала РЕН ТВ, сотрудник ФСИН пришел домой к артисту, чтобы проверить, соблюдает ли он условия домашнего ареста.

Напомним, в минувший понедельник Михаил Ефремов, находившийся за рулем в состоянии опьянения, выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в отечественный автомобиль, водитель которого впоследствии скончался в больнице. В отношении актера возбуждено уголовное дело, по которому ему грозит до 12 лет тюрьмы.

ЕТ

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