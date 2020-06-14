В Пензе задержан депутат за расклейку листовок против поправок в Конституцию

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14 июня 2020, 19:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ОВД-Инфо»

задержание, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Пензе задержали депутата гордумы Александра Рогожкина, который вместе с членом коммунистического союза молодежи Александром Ермаковым расклеивал листовки, призывавшие не поддерживать поправки в Конституцию.

На место задержания приехала группа из двух сотрудников полиции, следователя, двух сотрудников ОМОН и двух полицейских машин. Полицейские объяснили, что задержание проходит за нарушение закона о запрете на расклейку листовок.

Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" прокомментировал критику со стороны КПРФ, которая призывает голосовать против поправок в Конституцию.