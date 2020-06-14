В Пензе задержан депутат за расклейку листовок против поправок в Конституцию

В Пензе задержали депутата гордумы Александра Рогожкина, который вместе с членом коммунистического союза молодежи Александром Ермаковым расклеивал листовки, призывавшие не поддерживать поправки в Конституцию.
На место задержания приехала группа из двух сотрудников полиции, следователя, двух сотрудников ОМОН и двух полицейских машин. Полицейские объяснили, что задержание проходит за нарушение закона о запрете на расклейку листовок.
Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" прокомментировал критику со стороны КПРФ, которая призывает голосовать против поправок в Конституцию.