В Петербурге не хватает коек для больных с коронавирусом

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев заявил, что ситуация с коронавирусом в городе остается сложной, пандемия еще не пошла на спад. Коечного фонда в городе не хватает.
Эргашев сообщил, что коэффициент распространения сейчас — около 0,8. Количество коечного фонда за последнюю неделю в среднем составляла около 18 процентов. Выписываются ежедневно около 500 человек и столько же госпитализируются. Вице-губернатор отметил, что в Петербурге очень высокий показатель тестирования на коронавирус — 371 исследование на 100 тысяч жителей.
Ранее сообщалось, что смертность от COVID-19 в Петербурге в 10 раз выше, чем утверждали в городском правительстве.