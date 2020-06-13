Смертность от коронавируса в Петербурге оказалась в 10 раз выше, чем утверждали в правительстве города

Аргументы Недели → Общество 13+

13 июня 2020, 21:09 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

Смертность от коронавирусной инфекции COVID-19 в Cанкт-Петербурге оказалась в 10 раз выше, чем утверждали в городском правительстве. По данным Росстата, в апреле в Санкт-Петербурге скончались свыше 300 пациентов, у которых был подтвержден COVID-19.

Из них коронавирус стал основной причиной смерти более чем у 160 человек. Примерно у 30 — инфекция оказала существенное влияние на развитие смертельных осложнений.

Петербургские чиновники ранее публиковали, что в городе в апреле от коронавируса умерли примерно 30 человек, - передает "Эхо Москвы".

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, которое ослабляет ограничения. С понедельника, 15 июня, в Петербурге откроются парикмахерские, мебельные магазины и сервисы по ремонту велосипедов. Запрет на массовые мероприятия не касается проведения Парада Победы, который состоится 24 июня.

В Петербурге, по официальным данным, коронавирусную инфекцию выявили более чем у 20 тысяч человек, скончались почти 600 пациентов. Это без учета новой информации от Росстата.