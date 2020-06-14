Доноры в Москве получили подарки в честь Всемирного дня донора

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14 июня 2020, 14:24 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

14 июня отмечается Всемирный день донора. В этом году уже 45 тыс. москвичей стали донорами. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Всемирный день донора – один из важных социальных праздников. Он посвящен людям, которые безвозмездно сдают свою кровь во благо здоровья и жизни совершенно незнакомых людей. В этот день хочется еще раз вспомнить, что искусственных заменителей крови пока не существует. Приглашаем всех неравнодушных людей на сдачу крови и ее компонентов. За пять месяцев этого года 45 тыс. доноров уже осуществили более 63 тыс. донаций. Сегодня особенно хочется отметить особую категорию доноров – доноров плазмы, поборовших COVID-19. Многие из них никогда ранее не сдавали кровь, но узнав, что они могут помочь выздороветь пациентам с таким же вирусным заболеванием, откликнулись и сдали плазму», – рассказала вице-мэр.

14 июня доноры плазмы получат чемоданчик с сувенирами. Туда входят антисептик, набор масок и значки, макетами для которых послужили рисунки детей из столичных центров содействия семейного воспитания. Самым популярным словом на детских рисунках стало «Спасибо».

Москвичи, выздоровевшие после COVID-19, могут стать донорами плазмы, которая применяется при лечении больных пациентов. Для этого необходимо обратиться на горячую линию по номеру +7 (495) 870-45-16 ежедневно с 9:00 до 19:00.

В 2019 году в Москве донорами стали более 86 тыс. человек, из которых около 83 тыс. – безвозмездные доноры. В медицинские организации города было передано почти 43 тыс. литров эритроцитсодержащих сред, около 52 тыс. лечебных доз тромбоконцентрата и 30 тыс. литров свежезамороженной плазмы.

Ежегодно московская Служба крови заготавливает свыше 160 тыс. литров цельной крови. Каждый день в медицинские организации выдается около 200 литров донорской крови. Каждые пять минут хотя бы одному пациенту проводится переливание донорской крови.

Чтобы ознакомиться с адресами и телефонами медицинских организаций, а также подробнее узнать о донорстве крови, правилах подготовки к донации, можно посетить сайт mosgorzdrav.ru/donor.