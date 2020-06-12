Депутат МГД Киселева: Москвичи смогут посещать спортивные мероприятия со следующей недели

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12 июня 2020, 13:23 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат Московской городской думы Мария Киселева, фото соцсети

Жители столицы с 16 июня смогут посещать спортивные мероприятия в рамках поэтапного снятия ограничений из-за распространения коронавируса. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщила депутат Московской городской думы Мария Киселева.

«Действительно, спорт возвращается в Москву, и у нас появляется возможность заниматься спортом и на улицах, и в залах, даже посещать спортивные мероприятия. С 16 июня следующим этапом отмены карантинных мер, среди прочих, будет возможность посещения болельщиками и зрителями стадионов, но есть жесткое ограничение, что зрителей на трибунах должно быть не больше 10% от посадочных мест»,- пояснила Мария Киселева.

По ее словам, решение о сокращении количества зрителей на стадионах позволит обеспечить безопасность.

«Это как раз обеспечит безопасность, поскольку сидеть они будут далеко друг от друга. Самые ярые болельщики и поклонники смогут воочию увидеть состязания и игры. Мне кажется, это большой плюс и для болельщиков, и для спортсменов. Болельщики смогут полностью прочувствовать свои эмоции, а спортсмены, конечно же, заряжаются от энергии болельщиков, и это вдохновляет на выступления, на новые рекорды, свершения»,- отметила парламентарий.

Депутат Мосгордумы добавила, что профессиональным спортсменам будет непросто вернуться в прежний режим.

«Профессиональным спортсменам, конечно, достаточно тяжело будет восстанавливаться и входить в привычный режим. Тренировки дома в онлайн-режиме и тренировки на спортивных объектах - совершенно разные вещи. Особенно сложно тем спортсменам, у которых это связано с какой-то другой стихией. Например, спортсмены водных видов спорта могли за это время потерять «чувство воды» и его нужно будет восстанавливать. Я хочу каждому спортсмену пожелать плавного восстановления и новых рекордов. Главное, все делать аккуратно и постепенно»,- отметила Киселева.

Следующий этап отмены ограничений в Москве начнется с 23 июня.

«Следующий этап тоже очень важный, которого ждут многие - 23 июня начнут работать спортклубы, бассейны, фитнес. Это касается не только профессиональных спортсменов, но и всех жителей, которые привыкли вести здоровый образ жизни. К счастью, в наше время здоровый образ жизни, занятия спортом очень актуальны и востребованы»,- напомнила парламентарий.

Она также призвала граждан соблюдать меры безопасности при посещении спортклубов для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

«С 23 июня можно будет восстановить все свои тренировки, которых не было эти месяцы, но будут предусмотрены ограничения, которые нужно соблюдать. Помимо социальной дистанции, использования антисептиков и соблюдения личной гигиены для того, чтобы попасть на эти тренировки в фитнес-клуб будет вестись предварительная запись. Это как раз поможет регулировать количество людей, находящихся в том или ином помещении, и сохранить нужную дистанцию для того, чтобы обезопасить себя и окружающих»,- заключила Мария Киселева.