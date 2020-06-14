Собянин перечислил ограничения, которые могут снять в июле

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14 июня 2020, 10:16 [ «Аргументы Недели» ]

фото: служба дезинфекции, pixabay.com

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о поэтапном снятии ограничений в июле. По его словам, в зависимости от эпидемиологической ситуации в столице, могут разрешить свободное посещение массовых и спортивных мероприятий.

«Целый ряд ограничений, в том числе свободное посещение спортивных мероприятий, кинотеатров, театров, массовые мероприятия, это уйдет уже на июль месяц … все последующие разрешения будут связаны с тем, а какая ситуация. Если будет ухудшаться, будем отодвигать эти сроки», - пояснил он в эфире телеканала «Россия-1».

При этом, если будет сохраняться позитивная динамика, то все больше Москва будет возвращаться к нормальной жизни, отметил градоначальник.

Ранее вирусолог дал советы по подготовке ко второй волне коронавируса.