В Новочеркасске ко Дню России разместили баннеры с ошибкой в названии страны

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14 июня 2020, 09:51 [ «Аргументы Недели» ]

фото: флаг России, pixabay.com

В Новочеркасске в честь празднования Дня России город украсили большими баннерам. Однако на автобусных остановках местные жители заметили плакаты с орфографической ошибкой – изображение моментально разлетелось по Сети.

На объектах общественного пользования можно было заметить баннеры, на которых вместо слова «Россия» написано «Росия». Позже исполняющий обязанности главы администрации города Юрий Лысенко объяснил, что «досадную ошибку» допустил дизайнер, который правил уже разработанный проект.

«Внесение любых изменений в готовые макеты в принципе не предполагалось, однако фирма-изготовитель решила доработать эскиз, не согласовав результат с нами», - пояснил он.

Лысенко отметил, что 12 июня все плакаты заменили на новые. По его словам, на их печать средства из бюджета потрачены не были.

Ранее сообщалось, что российский поисковик на День России якобы «вывесил» флаг ЛНР.