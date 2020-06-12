Российский поисковик на День России «вывесил» флаг ЛНР?

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12 июня 2020, 16:02 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

триколор с бледно-голубой полосой в дизайне поисковика

Одна из поисковых систем внесла коррективы в дизайн заглавной страницы в честь Дня России. Один из элементов был раскрашен в цвета триколора. Но триколора не российского. Получившиеся цвета ближе к флагу Луганской народной республики.

Приуроченный к Дню России дизайнерский элемент изображен в виде сердечка. Оно расположено с правой стороны от слова Россия. При нажатии на элемент в поисковую строку автоматически забивается запрос «День России».

«День России – важный государственный праздник Российской Федерации, отмечаемый ежегодно 12 июня», — поясняет ресурс, ссылка на который размещена на первой строчке в результате запроса: «До 2002 года он именовался как День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране».

ИЗОБРАЖЕНИЕ РОССИЙСКОГО ФЛАГА В ПРИЛОЖЕНИИ К ЗАКОНУ "О ГОСУДАРСТВЕННОМ ФЛАГЕ РФ"

Судя по всему, как раз в честь Дня России сердечко в элементе дизайна поисковика выполнена в цветах триколора. Нижняя полоса красная, средняя — синяя, верхняя… Верхняя у дизайнеров получилась бледно-голубая.

Флаг является государственным символом. В законе «О государственном флаге РФ» написано, что верхняя полоса должна быть белого цвета. Если у верхней полосы другой цвет, то это флаг другого государства.

Верхняя полоса голубого цвета используется во флаге ЛНР. Конечно, этот цвет более насыщенный, чем тот, который получился у дизайнеров поисковика. Но голубой цвет на выцветших флагах ЛНР примерно так и выглядит. У выцветшего российского флага на верхней полосе голубых оттенков не появляется.

Скорее всего, случившееся является недоразумением. Дизайнеры хотели изобразить сердечко в цветах российского флага. А верхняя полоса сливалась с белым цветом фона поисковой системы. Можно было изменить цвет фона либо вовсе отказаться от идеи использовать цвет государственного символа РФ и придумать другую идею. К слову, другой поисковик в честь Дня России поменял дизайн своего названия. Там использовались элементы национальных костюмов и дизайнеры другой поисковой системы показали единение многих народов России.

ИЗОБРАЖЕНИЕ ФЛАГА ЛНР ИЗ ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАКОНУ "О ФЛАГЕ ЛНР"