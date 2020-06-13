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13 июня 2020, 18:18 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: ГСУ СК России по Московской области

Арестованный в Подмосковье сантехник признался в семи убийствах и изнасилованиях. Задержанный оперативниками 53-летний житель Каширы заключен под стражу. В Московской области работа по установлению лица, совершавшего убийства женщины в период с 2010 по 2020 годы велась несколько лет.

По версии следствия, подозреваемый сантехник из Кашины совершил в течение 10 лет серию изнасилований и убийств женщин. Как правило он проникал в дома, где совершал преступления.

12 июня подмосковное управление СКР сообщил о задержании подозреваемого. К настоящему времени подозреваемый на допросе у следователя признался в семи убийствах и изнасилованиях.

По данным СКР, в январе 2020 года злоумышленник проник на второй этаж частного дома и совершил изнасилование 10-летней девочки. Врачам удалось спасти жизнь ребёнка. Следователи следственного отдела по городу Ступино ГСУ СК России по Московской области во взаимодействии с оперативными сотрудниками ГУ МВД России по Московской области установили, что подозреваемый совершил в 2013, 2015 и 2020 годах изнасилования и убийства трёх женщин.

Долгое время преступления оставались не раскрытыми. Криминалистами ГСУ СК России по Московской области совместно с криминалистами ГУК СК России проведён целый комплекс экспертиз, в том числе по образцам ДНК проведены сравнительные исследования. На причастность к преступлению отработан большой круг лиц, осмотрено многочисленное количество видео с камер наблюдения, проведены технические мероприятия с телефонной и иной техникой.

Благодаря комплексу предпринятых мер, а также кропотливой работе сотрудников всех указанных подразделений и ведомств, личность подозреваемого была установлена. Подозреваемый проверяется на причастность к совершению других аналогичных преступлений.