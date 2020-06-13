Бастрыкин поручил следователям доложить об обстоятельствах дела в отношении медиков из Калининграда

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13 июня 2020, 17:45 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта СКР

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата в рамках ведомственного процессуального контроля, не вмешиваясь в компетенцию суда, изучить установленные в ходе расследования уголовного дела в отношении калининградских врача-неонатолога Элины Сушкевич и и.о. главврача роддома Елены Белой обстоятельства и доложить ему.

Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль призвал президента РФ Владимира Путина обратить внимание на резонансное дело калининградских врачей, которые обвиняются в убийстве новорожденного.

Напомним, в ноябре 2018 года Елене Белой было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий после смерти новорожденного, а в 2019 году было возбуждено еще одно уголовное дело за организацию убийства малолетнего. Позже обвинили в убийстве малолетнего группой лиц по предварительному сговору врача-неонатолога Элину Сушкевич. В защиту медиков выступили их коллеги и родители, чьих детей спасли врачи.

По данным следствия, зная о возможной смерти недоношенного младенца, Белая приняла решение «убить новорожденного».

Пресс-служба СКР сообщила, что на стадии предварительного следствия женщинам в зависимости от роли каждой были предъявлены обвинения в организации убийства и убийстве новорожденного ребенка. После формирования доказательственной базы, в которую вошли в том числе и заключения судебных экспертов, уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.