Рошаль попросил Путина обратить внимание на «дело калининградских врачей»

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12 июня 2020, 16:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

фото: Владимир Путин и Леонид Рошаль, Kremlin Pool/globallookpress.com

Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль призвал президента РФ Владимира Путина обратить внимание на резонансное дело калининградских врачей, которые обвиняются в убийстве новорожденного.

«Я должен выполнить просьбу сообщества врачебного и сказать, что нужно очень внимательно посмотреть на то, что происходит в Калининграде, когда двух врачей судят за убийство», - обратился он к президенту на церемонии вручения медали «Герой труда Российской Федерации».

Рошаль отметил, что такого не было в России с 1953 года. При этом он добавил, что не хочет «давить» на суд, но готов выступить и «пояснить, почему это неправильно».

Напомним, что в ноябре 2018 года и.о. главврача калининградского роддома Елене Белой было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий после смерти младенца, а в 2019 году было возбуждено еще одно уголовное дело за организацию убийства малолетнего. Позже обвинили в убийстве малолетнего группой лиц по предварительному сговору врача-неонатолога Элину Сушкевич. В защиту медиков выступили их коллеги и родители, чьих детей спасли врачи.

По данным следствия, зная о возможной смерти недоношенного младенца, Белая приняла решение «убить новорожденного».