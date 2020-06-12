Путин вручил золотые медали Героев Труда на Поклонной горе

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12 июня 2020, 14:48 [ «Аргументы Недели» ]

Президент РФ Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин наградил Героев Труда Российской Федерации. Церемония прошла на Поклонной горе в Москве.

Золотые звезды Героев Труда из рук главы государства получили управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых, оператор поста управления стана горячей прокатки Магнитогорского металлургического завода Александр Моторин, худрук Малого театра Юрий Соломин и глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, сообщает пресс-служба Кремля.

«Вы всецело посвящаете себя своему призванию, избранному делу, добиваетесь выдающихся результатов на производстве, в спорте, в сфере здравоохранения и культуры, своими успехами содействуете устойчивому развитию нашей страны», – сказал Путин.

Медаль Героя Труда тренеру, основателю красноярской школы борьбы Дмитрию Миндиашвили, который не смог приехать на церемонию, будет вручена позднее.