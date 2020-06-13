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В критическом состоянии около 54 тысяч заразившихся коронавирусом

, 16:53 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

В критическом состоянии около 54 тысяч заразившихся коронавирусом
антикоронавирусная месса на фото Globallookpress.com/ Marco Alpozzi

Количество коронавирусных пациентов, которые находятся в критическом состоянии без малого 54 тысячи человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

Эта статистика - на 13 июня. В критическом состоянии находятся 53 963 заразившихся коронавирусом. Это данные по всей планете.

В Соединенных Штатах тяжелая форма коронавируса у 16 613 пациентов. В Бразилии она у 8 318 человек. В России пациентов в критическом состоянии в настоящий момент насчитывается 2300 человек.

По ситуации на субботу, 13 июня, от коронавируса вылечились почти 4 миллиона человек.

#

Страна

Критическое состояние

Болеют сейчас

Количество вылечившихся

Количество заразившихся

1

США

16,613

1,159,138

842,006

2,117,991

2

Бразилия

8,318

361,502

427,610

831,064

3

Россия

2,300

238,659

274,641

520,129

4

Индия

8,944

146,182

155,290

310,367

5

Перу

1,089

107,308

107,133

220,749

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