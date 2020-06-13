В критическом состоянии около 54 тысяч заразившихся коронавирусом

Количество коронавирусных пациентов, которые находятся в критическом состоянии без малого 54 тысячи человек. Таковы данные ресурса Worldometers.
Эта статистика - на 13 июня. В критическом состоянии находятся 53 963 заразившихся коронавирусом. Это данные по всей планете.
В Соединенных Штатах тяжелая форма коронавируса у 16 613 пациентов. В Бразилии она у 8 318 человек. В России пациентов в критическом состоянии в настоящий момент насчитывается 2300 человек.
По ситуации на субботу, 13 июня, от коронавируса вылечились почти 4 миллиона человек.
|
#
|
Страна
|
Критическое состояние
|
Болеют сейчас
|
Количество вылечившихся
|
Количество заразившихся
|
1
|
США
|
16,613
|
1,159,138
|
842,006
|
2,117,991
|
2
|
Бразилия
|
8,318
|
361,502
|
427,610
|
831,064
|
3
|
Россия
|
2,300
|
238,659
|
274,641
|
520,129
|
4
|
Индия
|
8,944
|
146,182
|
155,290
|
310,367
|
5
|
Перу
|
1,089
|
107,308
|
107,133
|
220,749