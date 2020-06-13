В критическом состоянии около 54 тысяч заразившихся коронавирусом

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13 июня 2020, 16:53 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

антикоронавирусная месса на фото Globallookpress.com/ Marco Alpozzi

Количество коронавирусных пациентов, которые находятся в критическом состоянии без малого 54 тысячи человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

Эта статистика - на 13 июня. В критическом состоянии находятся 53 963 заразившихся коронавирусом. Это данные по всей планете.

В Соединенных Штатах тяжелая форма коронавируса у 16 613 пациентов. В Бразилии она у 8 318 человек. В России пациентов в критическом состоянии в настоящий момент насчитывается 2300 человек.

По ситуации на субботу, 13 июня, от коронавируса вылечились почти 4 миллиона человек.

# Страна Критическое состояние Болеют сейчас Количество вылечившихся Количество заразившихся 1 США 16,613 1,159,138 842,006 2,117,991 2 Бразилия 8,318 361,502 427,610 831,064 3 Россия 2,300 238,659 274,641 520,129 4 Индия 8,944 146,182 155,290 310,367 5 Перу 1,089 107,308 107,133 220,749