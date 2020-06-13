Госпогранслужба Украины сообщила об открытии границы с Крымом с 14 июня

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13 июня 2020, 16:16 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Власти Украины намерены открыть границы с Крымом. Украинская Госпогранслужба сообщила, что с воскресенья, 14 июня, планирует возобновить работу пунктов пропуска на границе с Крымом.

На украинской границе расположены три пункта пропуска - "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплынка". На севере Крыма им соответствуют российские КПВВ "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп".

Согласно соответствующему постановлению правительства Украины, на КПВВ должны появиться помещения для проведения медицинского осмотра, а прибывающим с территории Крыма гражданам будет необходимо пройти режим самоизоляции, - сообщается на сайте газеты "Московский комсомолец".

Въезжающие в Украину после 15 июня могут не проходить двухнедельный карантин, если они приехали из стран, где активное число заражений меньше 40 на 100 тысяч населения. Но есть одно условие.

Резкий рост заболеваемости коронавирусом фиксируется на протяжении последней недели в Киеве. COVID-19 не обошел стороной даже семью президента Владимира Зеленского.