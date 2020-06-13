В Орле прокуратура начала проверку по факту пожара в больнице скорой помощи

Прокуратура начала проверку после пожара в Орловской больнице скорой медицинской помощи имени Н.А. Семашко.
Сообщение о пожаре поступило утром в субботу. Как выяснилось, загорелось помещение рентгенкабинета на втором этаже лечебного учреждения.
До прибытия пожарных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 155 человек, затем с участием сотрудников МЧС из больницы вывели еще 75 человек.
Прокуратура намерена проверить, как в больнице выполнялись требования пожарной безопасности, в том числе при эксплуатации электроустановок.