В Орле прокуратура начала проверку по факту пожара в больнице скорой помощи

Аргументы Недели → Общество 13+

13 июня 2020, 15:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Пожарные. Фото: сайт МЧС

Прокуратура начала проверку после пожара в Орловской больнице скорой медицинской помощи имени Н.А. Семашко.

Сообщение о пожаре поступило утром в субботу. Как выяснилось, загорелось помещение рентгенкабинета на втором этаже лечебного учреждения.

До прибытия пожарных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 155 человек, затем с участием сотрудников МЧС из больницы вывели еще 75 человек.

Прокуратура намерена проверить, как в больнице выполнялись требования пожарной безопасности, в том числе при эксплуатации электроустановок.