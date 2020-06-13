Режим ЧС введен в Казани после взрыва на газораспределительной станции

В Казани введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» в связи со взрывом и пожаром на газораспределительной станции. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан.
«На данный момент проводится перекачка газа в резервную емкость. Сейчас персоналом объекта разрабатывается технологическая схема отглушки манометрических сборов. После проведения всех работ пожар будет локализован», - цитирует пресс-служба слова замначальника ведомства Константина Чанышева.
Ранее сообщалось, что в наземном газохранилище в Казани произошел взрыв сжиженного газа, в результате чего произошло возгорание стационарной емкости готовой продукции объемом 200 кубических метров.
Кроме того, врачи рассказали о состоянии пострадавших.