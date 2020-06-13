Режим ЧС введен в Казани после взрыва на газораспределительной станции

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13 июня 2020, 10:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

фото с места происшествия, сайт МЧС РФ

В Казани введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» в связи со взрывом и пожаром на газораспределительной станции. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан.

«На данный момент проводится перекачка газа в резервную емкость. Сейчас персоналом объекта разрабатывается технологическая схема отглушки манометрических сборов. После проведения всех работ пожар будет локализован», - цитирует пресс-служба слова замначальника ведомства Константина Чанышева.

Ранее сообщалось, что в наземном газохранилище в Казани произошел взрыв сжиженного газа, в результате чего произошло возгорание стационарной емкости готовой продукции объемом 200 кубических метров.

Кроме того, врачи рассказали о состоянии пострадавших.