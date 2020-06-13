Врачи раскрыли подробности о пострадавших при взрыве газа в Казани

Аргументы Недели → Происшествия 13+

13 июня 2020, 09:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: машина скорой помощи, Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Представитель министерства здравоохранения Татарстана рассказал о состоянии пострадавших при взрыве и пожаре на газораспределительной станции в Казани. Отмечается, что из-под завалов обрушенной операторной извлекли четырёх человек, один погиб.

«Мужчины 1984 и 1997 годов рождения были госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу Минздрава Татарстана с ожогами 10% и 15% тела», - уточнил собеседник.

Он отметил, что их состояние оценивается как стабильное и средней степени тяжести. По его словам, сейчас их жизни ничего не угрожает, медики оказывают им необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что в наземном газохранилище в Казани произошел взрыв сжиженного газа, в результате чего произошло возгорание стационарной емкости готовой продукции объемом 200 кубических метров.