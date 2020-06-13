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В Липецкой области продолжают создавать семьи, не обращая внимания на пандемию

, 15:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Липецкой области продолжают создавать семьи, не обращая внимания на пандемию
Обручальные кольца. Фото: pixabay.com

На фоне коронавируса число разводов в России в апреле сократилось на 74,4%, браков – на 40,5%.

По словам главы Росстата Павла Малкова, меньше всего свадеб в апреле было в Кабардино-Балкарии – всего 4,3% от показателя апреля прошлого года.

Тем не менее, при общей картине снижения статистики, в пяти регионах РФ число браков даже выросло. Самыми «любвеобильными» оказались Курская, Пензенская, Липецкая и Воронежская области, а также Чувашия.

Абсолютным лидером стала Липецкая область, где количество браков в апреле выросло почти в 1,5 раза к апрелю прошлого года.

ДВа

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