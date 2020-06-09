В Татарстане участились случаи многоженства

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9 июня 2020, 12:31 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Независимая газета

Фото: Pixabay

Исторически практика многоженства среди татар была редкой. Однако в 2010-е годы примеров многоженства становилось все больше, о чем периодически сообщали и СМИ. В итоге члены полигамных семей перестали стесняться рассказывать о своем опыте жизни.

В представлении татарских женщин идеальный брак должен быть моногамным, а появление второй жены трактуется как узаконенная религиозными предписаниями измена первой жене. Показательным стал скандал, который произошел в 2009 году в Казани, когда на исламском интернет-сайте стали регистрироваться женатые мужчины. Именно это и возмутило татарских мусульманок, которые увидели в происходящем легализацию многоженства. Тогда председатель Союза мусульманок Татарстана Наиля Зиганшина гневно заявила, что «наши традиции не могут принять полигамию. Наш менталитет не готов его принять. Это и не нужно». Администрации сайта пришлось оправдываться, в конечном счете сайт перестал функционировать.Однако уже в 2010-е годы примеров многоженства становилось все больше, а члены полигамных семей не стеснялись рассказывать о своем опыте жизни.

При этом, вторые жены часто сталкивались с ситуацией, когда они были обмануты супругом, поскольку он оказывался уже женатым, а о наличии первой жены не сообщал. Зачастую это приводило к трагическим последствиям для таких женщин. Решить эту проблему попытались в Духовном управлении мусульман Татарстана в 2014 году, в муфтияте инициировали введение строгого учета всех заключаемых в регионе религиозных браков среди исповедующих ислам. Для этого в каждой мечети должны были заводиться метрические книги для фиксации всех проводимых духовенством браков. К сожалению, эта в целом позитивная мера на практике не заработала. В реальности при заключении таких браков бывает, что мужчина скрывает от первой жены, что заключает брак с другой женщиной, рассчитывая либо вообще не рассказывать, либо намереваясь после поставить ее перед фактом, полагая, что первой жене придется смириться с этим.

Во всех случаях многоженства мужчина живет на две семьи: жены живут в отдельных квартирах, а не вместе. Первой жене, если она, после того как узнала, что муж женился еще на второй женщине, не подала на развод, приходится принять такую ситуацию как данность. Она не хочет разваливать семью и материально не готова растить одна детей. Вторые жены – это либо молодые и влюбчивые девушки, либо одинокие многодетные женщины за 40 лет, которые согласны на такой статус из-за нежелания оставаться одинокими или по материальным причинам. Их мотивация – найти финансовую поддержку для себя и своих детей.

С точки зрения российского государства, религиозный брак не имеет юридической силы, тем более когда мужчина заводит себе вторую жену. Однако это и существующее негативное отношение татарского общества к полигамии не останавливают верующих мусульман. Эксперты считают, что есть определенное лоббирование многоженства со стороны тех мусульман, которые рассчитывают получить одобрение полигамии у светской и религиозной элиты Татарстана. Их цель – сделать полигамию такой же нормой для семейно-брачных отношений в обществе, как и моногамия.

Сегодня татарское население не приемлет многоженство, осуждая его, а моногамия видится как естественная и допустимая форма брака. Однако это не означает, что институт брака не может трансформироваться со временем.

По оценкам экспертов, численность полигамных семей среди активно верующих мусульман в Татарстане составляет не больше 1% общего количества. Цифра крайне незначительная на первый взгляд, однако число случаев многоженства будет постепенно возрастать по мере усиления исламизации в регионе.