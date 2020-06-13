Кравцов: Система образования готовится к началу обычного учебного года

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов надеется, что детсады и школы начнут учиться 1 сентября в привычном, то есть, очном режиме.
Во всяком случае, как отметил министр, система образования готовится именно к тому, что «1 сентября учащиеся пойдут в свои школы».
Кравцов также добавил, что и в этом случае образовательным организациям нужно будет выполнять рекомендации Роспотребнадзора.
Рекомендациями, в частности, предлагается максимально ограничить контакты учащихся за пределами своего класса, организовать разное время начала уроков и перемен для разных классов, а также обеспечить «входной фильтр» – как для школьников, так и учителей.