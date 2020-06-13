В Совфеде оценили распоряжение Мишустина о назначении выплат без предоставления справок

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13 июня 2020, 13:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: здание Совета Федерации, Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал распоряжение премьер-министра России Михаила Мишутина о предоставлении выплат и пособий гражданам без сбора справок.

«Большинство россиян заняты тем, что вынуждены собирать различные справки, чего бы это ни касалось. Это хождение по мукам, и хорошо, что правительство это поняло», - пояснил он RT.

Рязанский отметил, что это «хорошее нововведение», и он готов поддерживать «такие тенденции».

В подписанном Мишустиным документе говорится о получении социальной поддержки россиянами ,данные о которых можно будет узнать с помощью межведомственного информационного взаимодействия.