В Совфеде оценили распоряжение Мишустина о назначении выплат без предоставления справок

Первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал распоряжение премьер-министра России Михаила Мишутина о предоставлении выплат и пособий гражданам без сбора справок.
«Большинство россиян заняты тем, что вынуждены собирать различные справки, чего бы это ни касалось. Это хождение по мукам, и хорошо, что правительство это поняло», - пояснил он RT.
Рязанский отметил, что это «хорошее нововведение», и он готов поддерживать «такие тенденции».
В подписанном Мишустиным документе говорится о получении социальной поддержки россиянами ,данные о которых можно будет узнать с помощью межведомственного информационного взаимодействия.