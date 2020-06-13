49 российских регионов снимают ограничения из-за коронавируса

49 регионов снимают ограничения, введенные из-за коронавируса, 43 из них – на первом этапе. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
По ее словам, оставшиеся регионы движутся к первому этапу. Она также отметила, что смещение прироста новых заболевших коронавирусом идет от Москвы к регионам.
Голикова отметила, что «доля Московского региона в ежедневном приросте сейчас занимает порядка 22-23% ежесуточно». Оставшаяся доля приходится другие регионы.
Вице-премьер также уточнила, что шесть из 49 снимающих ограничения регионов «уже находятся на втором этапе».